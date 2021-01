Regno Unito: scaffali vuoti nei supermercati nordirlandesi causa burocrazia post-Brexit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema, sempre più evidente nelle ultime due settimane, ha spinto i principali rappresentanti del partito unionista nordirlandese (Dup) a protestare alla Camera dei Comuni nella giornata di ieri contro la gestione della questione nordirlandese da parte del governo di Londra. Il Dup, storicamente pro-Brexit, ha infatti insistentemente chiesto al governo che l'Irlanda del Nord abbandonasse l'Unione europea "esattamente come il resto del Regno Unito", sottolineando come "il risultato di questa scellerata decisione è che gli scaffali dei supermercati sono vuoti". La risposta del governo, arrivata per bocca del cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, ha promesso risposte, senza tuttavia darne per il momento di concrete: "Il governo lavorerà per gestire problemi individuali" ha affermato il cancelliere infatti, "ma so che le merci continuano a muoversi senza problemi tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord". (Rel)