Polonia: Covid, prevista per questa sera la prima consegna del vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 29 mila le dosi di vaccino Moderna che saranno consegnate in Polonia questa sera e verranno poi distribuite entro giovedì ai principali ospedali selezionati. Lo ha reso noto all'agenzia di stampa "Pap" il presidente dell'agenzia per le riserve di materiali (Arm), Michal Kuczmierowski, aggiungendo che al momento il Paese riceve meno vaccini di quelli che può eseguire ma non stanno limitando gli ordini effettuati dagli ospedali. Il presidente dell'Arm ha informato che in questa fase di distribuzione del vaccino la decisione relativa a quale dose inviare alle singole strutture ospedaliere sarà presa a livello centrale e che i vaccini Moderna arriveranno in Polonia ogni due settimane, mentre quelli Pfizer-BioNTech continueranno ad arrivare ogni settimana. (Vap)