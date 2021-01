Perù: processo su sterilizzazioni forzate donne indigene sospeso per mancanza di interpreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo sulle sterilizzazioni forzate delle donne indigene in Perù, che vede coinvolto l’ex presidente Alberto Fujimori, è stato sospeso ieri per mancanza di interpreti. Secondo quanto riferisce l’emittente “Rpp” l’unico interprete convocato era specializzato in lingua quechua nella variante della regione Ayacucho, nonostante la presenza di vittime provenienti da altre regioni. Il giudice ha quindi disposto la sospensione dell’udienza e la convocazione di un interprete con la conoscenza di più varianti della lingua quechua. La data della nuova udienza sarà annunciata nei prossimi giorni. (segue) (Mec)