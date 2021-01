Perù: processo su sterilizzazioni forzate donne indigene sospeso per mancanza di interpreti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'udienza la procura generale del Perù presenterà le accuse a carico dell’ex presidente Alberto Fujimori, i suoi ministri della Salute e altri imputati nel processo sulle sterilizzazioni forzate cui furono sottoposte migliaia di donne, in prevalenza indigene, durante il suo governo. Oltre all’ex capo dello stato sono imputati gli ex ministri della Salute Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer e Alejandro Aguinaga. Secondo quanto denuncia l'organizzazione non governativa Amnesty International durante gli anni Novanta circa 200 mila donne peruviane, per lo più indigene, contadine a basso reddito e donne di lingua quechua, sono state sterilizzate nell'ambito di un programma per la riduzione delle nascite. Secondo quanto denuncia l'Ong nella maggior parte dei casi gli interventi sono stati realizzati senza il consenso libero e informato delle donne sottoposte all'operazione. Molte non hanno ricevuto cure postoperatorie adeguate, a seguito delle quali hanno sofferto di problemi di salute, e 18 sono morte a seguito dell'intervento. (segue) (Mec)