Eni: Corte Conte, risultati 2019 in flessione, sviluppi da monitorare

- Nel 2019, in una situazione di flessione dello scenario petrolifero e del più accentuato calo dei prezzi del gas a causa dell'eccesso di offerta globale e della contrazione della domanda asiatica, Eni spa chiude l'esercizio 2019 con un utile netto di 2.978 milioni di euro, in diminuzione di 195 milioni rispetto al 2018, in cui l'utile era stato di 3.173 milioni, per effetto, essenzialmente, della riduzione del risultato operativo (-1.844 milioni) e dei maggiori oneri di imposta (387 milioni). Sono i dati contabili di rilievo che emergono dalla relazione sulla gestione finanziaria di Eni spa per l'esercizio 2019, approvata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con determina n. 127/2020. Tali effetti - si legge in una nota - sono stati solo in parte compensati dai maggiori proventi netti su partecipazioni (1.988 milioni). Anche l'utile netto di competenza, pari a 148 milioni, evidenzia una diminuzione di 3.978 milioni rispetto al 2018, mentre il patrimonio netto della società si è attestato a 41.636 milioni, in diminuzione del 2,3 per cento rispetto al 2018. (segue) (Com)