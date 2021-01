Eni: Corte Conte, risultati 2019 in flessione, sviluppi da monitorare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flessione interessa anche l'utile netto del Gruppo, pari, nel 2019, a 155 milioni di euro rispetto ai 4.137 milioni del 2018 e il suo patrimonio netto, comprese le interessenze di terzi, è diminuito di 3.177 milioni, passando da 51.016 mln al 31 dicembre 2018 a 47.839 al 31 dicembre 2019 per effetto, principalmente, del decremento dell'utile dell'esercizio (-3.978 milioni). "Tali risultati" - rileva la Corte – "sono maturati in un contesto operativo e di mercato caratterizzato dal rallentamento del ciclo macroeconomico globale, nonché da sviluppi geopolitici avversi che hanno aumentato l'incertezza negli operatori, condizionando in alcune aree specifiche in modo diretto la performance dell'Eni, che, tuttavia, ha rivisto a più riprese i piani industriali e i programmi operativi mettendo in campo un insieme di azioni finalizzate a rafforzare la liquidità e la struttura patrimoniale, difendere la redditività e aumentare la resilienza allo scenario in attesa di tornare a crescere, accelerando nel contempo l'evoluzione del business in chiave low carbon". Ulteriori sviluppi negativi, da monitorare attentamente per l'impatto sui risultati operativi e sul cash flow dell'Ente, si osservano nel primo semestre 2020, con la riduzione media del 40 per cento rispetto al primo semestre 2019 del prezzo del Brent di riferimento del petrolio e una flessione media del 50 per cento del prezzo del gas naturale. (Com)