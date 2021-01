Auto: Renault, nel 2020 vendite in calo del 21,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 Renault ha registrato un calo delle vendite del 21,3 per cento. È quanto si legge i un comunicato diffuso dal gruppo, che ha annunciato 2,9 milioni di auto vendute lo scorso anno. Solamente in Europa sono state vendute 1,4 milioni di unità, il 25,8 per cento in meno. Il calo è stato causato soprattutto dalla "forte esposizione nei paesi che hanno subito una serrata rigida e dalla sospensione delle loro attività commerciali nel secondo trimestre, insieme a un rallentamento nel quarto trimestre, soprattutto in Francia", si legge nella nota. "Il secondo semestre ha dimostrato una migliore resilienza e una buona performance sui mercati dell'elettrico e dell'ibrido", ha detto il direttore commerciale Denis le Vot.(Frp)