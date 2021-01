Recovery: risorse per 222,9 miliardi di euro, Italia viva in Cdm valuterà "come esprimere" il suo voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta da capire se la nuova bozza di Recovery plan consegnata ieri ai ministri basterà a scongiurare la crisi di governo a più riprese evocata da Italia viva. La ministra per le Politiche agricole e capodelegazione Iv, Teresa Bellanova, sulla possibilità di far cadere il governo con il ritiro delle ministre del partito di Renzi ha spiegato: "Facciamo un passo per volta. Per adesso possiamo dire che sul Recovery abbiamo portato un risultato, non per noi, ma per il Paese, perché è stato abbondantemente modificato. Ora valuteremo merito per merito le singole questioni". Intervenendo a "Radio Anch'io" su Radio Rai1 quindi ha aggiunto: "Per quanto riguarda la situazione più complessiva è evidente che rimangono delle problematiche aperte, rispetto ad esempio la questione sanitaria". La nuova bozza del piano del governo sul Recovery è composta di "oltre 170 pagine, adesso la stiamo leggendo e stasera, nel Cdm, valuteremo come esprimere il nostro voto. Certo è che noi non siamo responsabili del blocco che c'è stato sul Recovery, né del ritardo", ha puntualizzato. (segue) (Rin)