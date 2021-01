Recovery: risorse per 222,9 miliardi di euro, Italia viva in Cdm valuterà "come esprimere" il suo voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 222,9 miliardi di euro le risorse previste dal piano Next Generation Eu italiano. Di questa 144,2 miliardi sono relative a nuovi interventi. La nuova bozza è stata consegnata ai ministri ieri sera e sarà oggetto del Consiglio dei ministri previsto per questa sera alle 21.30. Dalle tabelle che accompagnano il documento si evince che le risorse in realtà arriveranno a 310 miliardi di euro conteggiando anche la programmazione di bilancio per il quinquennio 2021-27. Quanto agli impatti stimati sulle principali variabili macroeconomiche, la crescita del Pil nell'anno finale del Piano (2026), "risulterebbe più alta di 3 punti percentuali rispetto allo scenario tendenziale di base", si legge nel testo. Il governo "presenterà al Parlamento un modello di governance che identifichi la responsabilità della realizzazione del Piano, garantisca il coordinamento con i ministri competenti a livello nazionale e gli altri livelli di governo, monitori i progressi di avanzamento della spesa", si precisa. (segue) (Rin)