Recovery: risorse per 222,9 miliardi di euro, Italia viva in Cdm valuterà "come esprimere" il suo voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vari capitoli la salute, per la quale i fondi a disposizione arrivano a 19,72 miliardi. Di questi 7,9 vanno per "Assistenza di prossimità e telemedicina" e 11,82 per "Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Per la "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" del nostro Paese vengono messi a disposizione 46,18 i miliardi. Nel dettaglio: digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa 11,45 miliardi; digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo 26,73 miliardi e per turismo e cultura 8 miliardi. (segue) (Rin)