Recovery: risorse per 222,9 miliardi di euro, Italia viva in Cdm valuterà "come esprimere" il suo voto (4)

- La parte del leone la fa il capitolo "Rivoluzione verde e transizione ecologica" con 68,90 miliardi. Fondi destinati a "Impresa verde ed economia circolare" 6,30 miliardi; per "transizione energetica e mobilità locale sostenibile" 18,22 miliardi; "efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" 29,35 miliardi; per "tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica" 15,03. Sul volet "infrastrutture per una mobilità sostenibile" la nuova bozza di Recovery punta 31,98 miliardi. Di questi, 28,30 per "alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale" e 3,68 miliardi e "intermodalità e logistica integrata". (segue) (Rin)