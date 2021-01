Recovery: risorse per 222,9 miliardi di euro, Italia viva in Cdm valuterà "come esprimere" il suo voto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitolo "istruzione e ricerca" vede allocati 28,49 miliardi. Di questi 16,72 per il "potenziamento delle competenze e diritto allo studio" e 11,77 per il punto 'Dalla ricerca all'impresa'. Ammontano a 27,62 i miliardi previsti per "inclusione e coesione": 12,62 per "politiche per il lavoro"; 10,83 per "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" e 4,18 per "interventi speciali di coesione territoriale". (segue) (Rin)