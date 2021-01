Africa: Fao, sciami di locuste si stanno diffondendo in Etiopia e in Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi sciami di locuste si stanno rapidamente diffondendo nell'Etiopia meridionale e nel Kenya settentrionale, accentuando ulteriormente l’emergenza che da mesi attanaglia la regione dell'Africa orientale. È l’allarme lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) nel suo ultimo aggiornamento, in cui afferma che gli sciami sono migrati dai precedenti terreni di riproduzione delle locuste nell'Etiopia orientale e nella Somalia centrale e si sono diffusi nella regione delle Nazioni, nazionalità e popoli del sud, in Etiopia sud-occidentale, e nelle contee settentrionali e costiere del Kenya. “Finora gli sciami sono presenti in quattro contee keniote (Wajir, Garissa, Marsabit e, più recentemente, Isiolo). La riproduzione continua e gli sciami sono presenti nel sud-est vicino a Taita Taveta e lungo la costa”, afferma la Fao, secondo cui alcuni sciami potrebbero diffondersi ulteriormente in Kenya e raggiungere la Tanzania, il Sud Sudan e l'Uganda entro questo mese.(Com)