Romania-Usa: ministro Esteri Aurescu riceve ambasciatore Zuckerman

- L'ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest, Adrian Zuckerman, sta per concludere il suo mandato e per l'occasione è stato ricevuto dal ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu. Il capo della diplomazia romena ha espresso l'apprezzamento per il lavoro svolto dell'ambasciatore Zuckerman durante il suo mandato a Bucarest e per il suo coinvolgimento dinamico nello sviluppo e nell'approfondimento del partenariato strategico bilaterale. Zuckerman è stato nominato ambasciatore nel 2019 dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che terminerà il suo mandato il 20 gennaio. L'ambasciatore è di origine rumena e un caro amico di Trump. (Rob)