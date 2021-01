Migranti: telefonata tra Borrell e Dodik su situazione in Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto una telefonata con il presidente della presidenza della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, per discutere le terribili condizioni umanitarie di centinaia di migranti nel paese. Lo ha comunicato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Le autorità del Paese sono state ripetutamente esortate dall'Ue a intensificare rapidamente le loro azioni per affrontare la grave situazione umanitaria nel cantone di Una-Sana e fornire condizioni di vita di base e sicure a tutte le persone preoccupate che ancora dormono al freddo in condizioni estreme. Borrell ha ricordato a Dodik il pieno impegno dell'Ue a sostenere la Bosnia Erzegovina, avendo fornito un sostegno finanziario di oltre 88 milioni di euro e, tra l'altro, equipaggiando completamente il Centro di accoglienza Bira, che è rimasto inutilizzato. Ha invitato le autorità della Bosnia Erzegovina a lavorare su soluzioni sostenibili, in particolare con l'apertura di centri distribuiti in modo più uniforme su tutto il territorio del paese. Borrell ha sottolineato che non farlo avrebbe gravi conseguenze per la reputazione della Bosnia Erzegovina. L'Ue, ha ribadito il Seae, conta sul fatto che coloro che sono in carica nel Paese si assumano la piena responsabilità, l'azione urgente, e facciano il necessario per fornire assistenza immediata e lavorare su soluzioni a lungo termine. (Beb)