Governo: Di Maio, inspiegabile che in questo momento si parli di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È inspiegabile che si parli ora di una crisi di governo: non solo perché ci troviamo nel mezzo di una pandemia ma perché nel 2021 l’Italia presiede il G20, copresiederà la Cop26 e ospiterà il Summit globale sulla salute. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto ad “Agorà”. Sarà un anno in cui “avremo incontri ministeriali e fra leader continuamente e in tutto questo si sta discutendo di rimpasti, totoministri”, afferma Di Maio con tono critico. “E’ un argomento che non interessa agli italiani, ma neanche all’estero. All’Italia è stata data grande fiducia, anche attraverso il Recovery fund che è un ammontare di fondi più grande del Piano Marshall. Secondo me non facciamo un servizio al Paese con questo dibattito”, ha aggiunto Di Maio. (Res)