Fisco: Di Maio, necessario rottamare alcune cartelle esattoriali 2020

- Il 2020 è stato un anno difficile e dovremo necessariamente rottamare alcune delle cartelle esattoriali. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto ad “Agorà”. “Oggi c’è un Consiglio dei ministri importante per approvare il Recovery plan, ma poi dovremo andare in Parlamento. Questo è un piano nazionale di riforma”, ha ricordato Di Maio, secondo cui ora non si può mettere a rischio con una crisi di governo il benessere degli italiani. Oggi abbiamo questa responsabilità. Io sono stato all’opposizione per cinque anni e mi sono sentito dire ‘dovete essere più responsabili’; adesso siamo noi il partito che sta garantendo la stabilità e vedo altri che la mettono a rischio”, ha detto il ministro. (Les)