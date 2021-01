Mes: Di Maio, anche M5s punta i piedi ma non usiamo certi temi come armi ideologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes non è un tema ideologico, ma un prestito a condizioni difficili, tant’è che nessuno l’ha chiesto in Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto ad “Agorà”. “Anche noi del M5s puntiamo i piedi su alcune questioni: se il Superbonus al 110 per cento è stato rinnovato è perché noi abbiamo puntato i piedi. La questione è se poi ne facciamo un’arma contundente per alimentare tensioni politiche”, ha detto Di Maio. “Se il tema è mettere più risorse sulla sanità io dico discutiamone. Se il ministro della Salute dice che servono 30 miliardi in più facciamo uno scostamento, con meno condizioni e tassi d’interesse in alcuni casi negativi, e prendiamo i soldi che servono”, ha aggiunto il ministro, che ribatte anche le critiche sul reddito di cittadinanza. “Sfido chiunque a dire che non è stato un pilastro in questa fase di crisi economica. Abbiamo aiutato 3 milioni di persone, se qualcuno lo vuole togliere di mezzo lo deve dire a loro. Dobbiamo pensare alla qualità della vita degli italiani, se altri hanno altre ricette ci dicessero quali”, ha detto Di Maio. (Les)