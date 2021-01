Governo: Di Maio, Conte è il perno di questa maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte ha rappresentato il collante e il perno di questa maggioranza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto ad “Agorà”. Conte, prosegue, “è la persona su cui abbiamo trovato un punto d’intesa quando abbiamo costituito questo governo. L’abbiamo espresso noi del M5s e ritengo ingiusti gli attacchi che sta ricevendo. Questo presidente è andato al Consiglio Ue, ha ottenuto i 209 miliardi del Recovery fund, e ora che dobbiamo spenderli lo vogliamo fare fuori. È il tipico esempio di una politica in cui non esistono meriti”, ha detto Di Maio. “Noi saremo leali a Conte, una figura che abbiamo individuato noi”, ha aggiunto, affermando sull’opportunità di una sua sostituzione che “se Giorgia Meloni e Laura Boldrini si mettono d’accordo possono fare il governissimo, ma non con noi”. (Les)