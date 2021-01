Etiopia: rientrata dall’Italia la salma di Agitu Gudeta, l’imprenditrice uccisa in Trentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La salma di Agitu Gudeta, l’imprenditrice etiope rifugiata in Italia e uccisa lo scorso 30 dicembre nella sua fattoria in Trentino, è rientrata in Etiopia dall'Italia. È quanto riferisce l’emittente etiope “Fbc”. La bara, avvolta dalla bandiera etiope, è stata ricevuta dal vice sindaco di Addis Abeba, Adanech Abiebie, dalla sua famiglia e da altri funzionari locali. Gudeta, 42 anni, è stata uccisa nella sua fattoria dove allevava capre per la sua attività di formaggio. Dal 2010 si era stabilita sulle montagne della Valle dei Mocheni, in Trentino, dove produceva formaggio di capra e altri prodotti nella sua fattoria “La Capra Felice”, costruita su un terreno precedentemente abbandonato e diventata nel tempo un modello virtuoso di integrazione. Gudeta è stata uccisa da un suo collaboratore, Adams Suleimani, un cittadino ghanese di 32 anni il quale ha confessato l’omicidio adducendo come motivazione questioni economiche.(Res)