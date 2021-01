Recovery: risorse per 222,9 miliardi, Italia viva in Cdm valuterà "come esprimere" il suo voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta da capire se la nuova bozza di Recovery plan consegnata ieri ai ministri basterà a scongiurare la crisi di governo a più riprese evocata da Italia viva. La ministra per le Politiche agricole e capodelegazione Iv, Teresa Bellanova, sulla possibilità di far cadere il governo con il ritiro delle ministre del partito di Renzi ha spiegato: "Facciamo un passo per volta. Per adesso possiamo dire che sul Recovery abbiamo portato un risultato, non per noi, ma per il Paese, perché è stato abbondantemente modificato. Ora valuteremo merito per merito le singole questioni". Intervenendo a "Radio Anch'io" su Radio Rai1 quindi ha aggiunto: "Per quanto riguarda la situazione più complessiva è evidente che rimangono delle problematiche aperte, rispetto ad esempio la questione sanitaria". La nuova bozza del piano del governo sul Recovery è composta di "oltre 170 pagine, adesso la stiamo leggendo e stasera, nel Cdm, valuteremo come esprimere il nostro voto. Certo è che noi non siamo responsabili del blocco che c'è stato sul Recovery, né del ritardo", ha puntualizzato.Ammontano a 222,9 miliardi di euro le risorse previste dal piano Next Generation Eu italiano. Di questa 144,2 miliardi sono relative a nuovi interventi. La nuova bozza è stata consegnata ai ministri ieri sera e sarà oggetto del Consiglio dei ministri previsto per questa sera alle 21.30. Dalle tabelle che accompagnano il documento si evince che le risorse in realtà arriveranno a 310 miliardi di euro conteggiando anche la programmazione di bilancio per il quinquennio 2021-27. Quanto agli impatti stimati sulle principali variabili macroeconomiche, la crescita del Pil nell'anno finale del Piano (2026), "risulterebbe più alta di 3 punti percentuali rispetto allo scenario tendenziale di base", si legge nel testo. Il governo "presenterà al Parlamento un modello di governance che identifichi la responsabilità della realizzazione del Piano, garantisca il coordinamento con i ministri competenti a livello nazionale e gli altri livelli di governo, monitori i progressi di avanzamento della spesa", si precisa.Tra i vari capitoli la salute, per la quale i fondi a disposizione arrivano a 19,72 miliardi. Di questi 7,9 vanno per "Assistenza di prossimità e telemedicina" e 11,82 per "Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Per la "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" del nostro Paese vengono messi a disposizione 46,18 i miliardi. Nel dettaglio: digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa 11,45 miliardi; digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo 26,73 miliardi e per turismo e cultura 8 miliardi.La parte del leone la fa il capitolo "Rivoluzione verde e transizione ecologica" con 68,90 miliardi. Fondi destinati a "Impresa verde ed economia circolare" 6,30 miliardi; per "transizione energetica e mobilità locale sostenibile" 18,22 miliardi; "efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" 29,35 miliardi; per "tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica" 15,03. Sul volet "infrastrutture per una mobilità sostenibile" la nuova bozza di Recovery punta 31,98 miliardi. Di questi, 28,30 per "alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale" e 3,68 miliardi e "intermodalità e logistica integrata".Il capitolo "istruzione e ricerca" vede allocati 28,49 miliardi. Di questi 16,72 per il "potenziamento delle competenze e diritto allo studio" e 11,77 per il punto 'Dalla ricerca all'impresa'. Ammontano a 27,62 i miliardi previsti per "inclusione e coesione": 12,62 per "politiche per il lavoro"; 10,83 per "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" e 4,18 per "interventi speciali di coesione territoriale".E poi la voce turismo, tra le più colpite dalla pandemia. Il Recovery "mira ad incrementare l’attrattività del sistema turistico e culturale del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali, la formazione ed il potenziamento delle strutture ricettive attraverso investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici e il finanziamento dei progetti dei Comuni per investimenti su luoghi identitari sul proprio territorio (inclusi interventi sul patrimonio artistico-culturale di Roma in occasione del Giubileo)". (Rin)