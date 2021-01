Governo: Di Maio, quando c'è crisi si fermano alcuni processi importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si cambia la squadra di governo, c’è una crisi e le dimissioni del presidente del Consiglio, alcuni processi si fermano e non ce lo possiamo permettere. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto ad “Agorà”. “Bisogna rifare i capi di gabinetto, in alcuni casi i direttori generali e cambia l’interlocutore con l’Ue sul Recovery fund”, ha ricordato Di Maio, criticando lo scenario di crisi. “Tutto questo alle porte della terza ondata e mentre stiamo spiegando all’Ue come spenderemo questi soldi e gli sherpa stanno lavorando al G20, alla Cop26 e al summit sulla salute”, ha aggiunto il ministro. (Les)