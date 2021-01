Usa: Twitter rimuove oltre 70mila account connessi alla teoria cospirativa QAnon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha annunciato ieri, 11 gennaio, la cancellazione dalla propria piattaforma di oltre 70mila account accusati di aver condiviso contenuti relativi alla teoria cospirativa "QAnon", che teorizza la presenza di una cupola di pedofili alla guida degli Stati Uniti e delle istituzioni globali, e promuove un "grande risveglio" delle masse. I sostenitori di tale teoria del complotto, che mischia elementi nazionalisti, anti-comunisti ed evangelici, sono generalmente anche sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Twitter ha cancellato gli account l'8 gennaio, due giorni dopo l'assalto alla sede del Congresso federale Usa, cui hanno preso parte diversi sostenitori di QAnon. "Dallo scorso venerdì, oltre 70mila account sono stati sospesi come risultato del nostro sforzo, con numerosi casi di singoli individui che operavano molteplici account", recita una nota di Twitter. "Questi account erano coinvolti nella condivisione di contenuti pericolosi legati a QAnon ed erano principalmente dedicati alla propagazione di questa teoria del complotto sulla nostra piattaforma". Twitter aveva annunciato già lo scorso 8 gennaio l'intenzione di cancellare in via permanente tutti gli account legati a tale teoria del complotto. (Nys)