Usa-Taiwan: ambasciata Usa nei Paesi Bassi ospita inviato taiwanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti revocano le restrizioni auto-imposte nei rapporti con Taiwan. Lo ha annunciato il 10 gennaio un comunicato del dipartimento di Stato Usa attribuito al segretario, Mike Pompeo. “Taiwan è una vivace democrazia e un partner affidabile degli Stati Uniti, eppure per diversi decenni il dipartimento di Stato ha creato complesse restrizioni interne per regolare le interazioni dei nostri diplomatici, membri di servizio e altri funzionari con le loro controparti taiwanesi. Il governo degli Stati Uniti ha intrapreso queste azioni unilateralmente, in un tentativo di accomodamento col regime comunista di Pechino. Non più”, si legge nella nota. “Revocherò tutte queste restrizioni autoimposte. Le agenzie del ramo esecutivo dovrebbero considerare nulle tutte le ‘linee guida per i contatti’ riguardanti i rapporti con Taiwan precedentemente emesse dal dipartimento di Stato”, prosegue la nota, citando anche disposizioni contenute nel “Manuale degli affari esteri” pubblicato dal dipartimento. (segue) (Nys)