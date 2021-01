Corea del Nord: Pyongyang invierà boscaioli in Russia dal mese di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord intende inviare boscaioli in Russia a partire dal prossimo mese di febbraio, ed ha iniziato a raccogliere candidature a tal fine. Lo riferisce il portale d'informazione "Daily NK", che cita fonti anonime di Pyongyang. Secondo l'indiscrezione, il governo nordcoreano ha ordinato lunedì di inviare lavoratori a basso costo in Russia, al fine di aumentare le entrate di valuta estera del Paese. "L'obiettivo è di inviare boscaioli in Russia a partire da febbraio, dopo l'ottavo Congresso del Partito del lavoro", ha riferito la fonte, secondo cui gli arruolamenti sono in corso già dal mese di dicembre. Secondo le fonti, il governo nordcoreano intenderebbe inviare in Russia sino a 10mila lavoratori, ed avrebbe già concordato i relativi piani col governo russo. (Git)