Germania: ministro Finanze obbliga imprese ad adeguarsi a norme Ue antiriciclaggio

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, intende obbligare le aziende ad adeguarsi alla direttiva dell'Ue in materia di contrasto al riciclaggio di denaro. Pertanto, le imprese dovranno comunicare i loro beneficiari effettivi al registro nazionale per la trasparenza. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che la normativa europea antiriciclaggio dispone il collegamento in rete, entro il 10 marzo, dei registri per la trasparenza degli Stati membri. Tali strumenti sono stati istituiti per rendere più difficile ai criminali nascondere fondi e mascherare la proprietà. Dal 2017, aziende, fondazioni e fondi fiduciari devono, dunque, dichiarare i rispettivi beneficiari effettivi. I nominativi sono inseriti nei registri per la trasparenza, che vengono consultati dalle autorità in caso di indagini su attività di riciclaggio. Inizialmente, la Germania ha concepito il proprio registro per la trasparenza come un “raccoglitore” in cui inserire i nominativi dei beneficiari effettivi tratti da altri elenchi. Si tratta, per esempio, del registro commerciale o di quello associativo. Tale prassi intendeva servire gli interessi delle imprese, risparmiando loro l'onere delle segnalazioni a molteplici registri. Il problema è sorto con l'obbligo di collegare in rete i registri per la trasparenza degli Stati membri dell'Ue. Ora, con una proposta di legge, Scholz afferma che il prerequisito per tale operazione sono “insiemi di dati strutturati” nei registri per la trasparenza dei paesi dell'Ue “in un formato uniforme”. Tale condizione “può essere dimostrata solo in misura limitata con il registro per la trasparenza tedesco nella sua forma attuale”. La prassi fin qui in vigore in Germania deve, quindi, essere abrogata. D'ora in avanti, tutte le persone giuridiche del Paese saranno “obbligate non soltanto a identificare i loro beneficiari effettivi, ma anche a informarne il registro per la trasparenza ai fini dell'iscrizione”. (Geb)