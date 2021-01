© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 12 gennaio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1997m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.Piemonte: giornata in prevalenza soleggiata seppur con nubi alte e stratificate di passaggio sulle pianure e maggiori addensamenti nuvolosi verso sera lungo le Alpi dove non si esclude qualche fiocco di neve verso sera sui crinali valdostani e ossolani. Poche variazioni termiche, clima pienamente invernale. (Rpi)