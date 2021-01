L'ambasciata Usa nei Paesi Bassi ospita l'inviata taiwanese Chen Hsing-hsing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti nei paesi Bassi, Pete Hoekstra, ha ospitato presso l'ambasciata il rappresentante di Taiwan in quel Paese europeo, Chen Hsing-hsing. Lo riferisce la stampa Usa, evidenziando che quella avvenuta ieri, 11 gennaio, è la prima visita pubblicamente annunciata di un funzionario taiwanese a un ufficio governativo statunitense da quando il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato la revoca delle restrizioni alle interazioni diplomatiche tra Washington e Taipei. Pompeo ha annunciato la svolta nelle relazioni bilaterali sabato, 9 gennaio. Pechino ha condannato la visita del funzionario taiwanese all'ambasciata Usa dell'Aia, sostenendo che nessun Paese potrà impedire la "riunificazione" della Cina. L'Ufficio del Rappresentante di Taiwan nei paesi Bassi ha pubblicato sul proprio account Twitter alcune foto dell'incontro tra i due funzionari, e altrettanto ha fatto l'ambasciatore Usa Hoekstra, che ha definito l'incontro "storico".Gli Stati Uniti revocano le restrizioni auto-imposte nei rapporti con Taiwan. Lo ha annunciato il 10 gennaio un comunicato del dipartimento di Stato Usa attribuito al segretario, Mike Pompeo. “Taiwan è una vivace democrazia e un partner affidabile degli Stati Uniti, eppure per diversi decenni il dipartimento di Stato ha creato complesse restrizioni interne per regolare le interazioni dei nostri diplomatici, membri di servizio e altri funzionari con le loro controparti taiwanesi. Il governo degli Stati Uniti ha intrapreso queste azioni unilateralmente, in un tentativo di accomodamento col regime comunista di Pechino. Non più”, si legge nella nota. “Revocherò tutte queste restrizioni autoimposte. Le agenzie del ramo esecutivo dovrebbero considerare nulle tutte le ‘linee guida per i contatti’ riguardanti i rapporti con Taiwan precedentemente emesse dal dipartimento di Stato”, prosegue la nota, citando anche disposizioni contenute nel “Manuale degli affari esteri” pubblicato dal dipartimento.Il comunicato precisa che le relazioni del ramo esecutivo con Taiwan devono essere gestite dall’American Institute in Taiwan (Ait), l’ambasciata di fatto a Taipei, senza scopo di lucro, come stabilito nel Taiwan Relations Act. “Il governo degli Stati Uniti intrattiene rapporti con partner non ufficiali in tutto il mondo e Taiwan non fa eccezione. Le nostre due democrazie condividono i valori comuni della libertà individuale, dello stato di diritto e del rispetto della dignità umana. La dichiarazione odierna riconosce che le relazioni Usa-Taiwan non hanno bisogno di, e non dovrebbero, essere ostacolate da restrizioni autoimposte della nostra burocrazia permanente”, si legge nella conclusione della nota. (Nys)