Governo: Bellanova, discontinuità o crisi

- La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, in una intervista a "Il Foglio" fa il punto sul sul Recovery plan e sulla crisi di governo: "Saprò dire qualcosa di più quando avrò letto la bozza. L'ultima che ho, tralasciando il bignamino di 13 paginette, risale al 7 dicembre". "Qui - aggiunge - è tutto un via vai di appelli a correre, come se il problema fosse Italia viva. L'unica ad avere veramente fretta e ad aver segnalato questioni di merito". Forse anche troppe questioni, a giudizio di alcuni. "Eppure mi pare evidente che avessimo ragione visto che si sono impegnati a correggere e, prima ancora, a sbandierare le correzioni come se fossero una concessione e non un atto dovuto. Ripeto: non ci siamo proprio. Latita il metodo, latita il merito". Insomma la crisi non è finita. Anzi. "La crisi finisce dandosi un nuovo affidamento se ce ne sono le condizioni. Discontinuità è per me la parola chiave. Questo governo non è nato per continuare quello precedente con altre forme ma per marcare un tratto del tutto differente. E questo nonostante il presidente del Consiglio sia sempre lo stesso. Il Recovery è uno dei punti dirimenti. Ma non è l'unico". (segue) (Res)