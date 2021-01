Governo: Bellanova, discontinuità o crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte s'è detto 'impaziente', giustappunto, di superare lo stallo. "Tutta questa impazienza non la vedo. Scrivere post non costa niente. Sono i fatti quelli che mettono alla prova le classi dirigenti". Il premier non vuole arrivare a un Conte ter passando per le sue dimissioni, vorrebbe un rimpasto senza rimettere il suo mandato nelle mani del presidente della Repubblica. "Non è questo il punto. E Conte non può fare e disfare a suo comodo. Io penso alla sostanza, i tecnicismi li lascio ad altri. Mi preoccupo del rilancio del paese, voglio sapere se il perimetro di questa maggioranza ha ancora un senso e quale, non ne posso più della pigrizia con cui sono affrontati troppi temi rilevantissimi", ha concluso Bellanova. (Res)