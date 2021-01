Governo: Bellanova, Conte non può trattare il Parlamento come un parco buoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che "non abbiamo la pretesa di essere gli unici portatori di un''anima', né gli unici in grado di stabilire dei 'fini'. Tuttavia sono ormai mesi che Italia viva rischia di essere 'vox clamantis', la voce di chi richiama a un più generale senso di responsabilità nella gestione di un'ingente quota di risorse irripetibile". "La straordinaria emergenza della pandemia - continua - non incombe su un 'Paese normale' ma su un Paese che da più di vent'anni ha tassi di crescita più che insoddisfacenti, quote di disoccupazione gravi, perdite di competitività severe e incrementi del debito più che preoccupanti. A questo si aggiunge una posizione debole nello scenario europeo e inesistente su quello internazionale. Qualcuno ha esitato persino davanti all'indegna gazzarra inscenata a Capitol Hill". Secondo il ministro "si sprecano le descrizioni di questa fase come un braccio di ferro tra Renzi e Conte. Non è così. Conte non può trattare il Parlamento e persino il Consiglio dei ministri come un parco buoi. Passiamo per piantagrane. Disturbatori. Ma, solo per stare alla mia personale esperienza di governo, se non avessi piantato delle grane non so se la filiera agroalimentare avrebbe retto in pieno lockdown e in fase di restrizioni gialle, arancio e rosse". (segue) (Res)