Governo: Bellanova, Conte non può trattare il Parlamento come un parco buoi (2)

- "Avrò anche picchiato qualche pugno sul tavolo di troppo, - riprende il ministro - ma credetemi, ne valeva la pena. Pesa come un macigno sul cuore l'ipotesi di mandare al macero questa esperienza, come pesa tutta la fatica fatta per riportare il Paese sulla via di un ragionevole europeismo e di una correttezza nella gestione delle migrazioni. Davanti a tutto questo che Italia viva resti o no al governo è l'ultimo dei problemi". "Ma che ancora oggi qualcuno derubrichi e svilisca l'arte del governo con un esercizio furbo e cattivo del muro di gomma, del tirare a campare, questo sì - conclude Bellanova - rischia di diventare il più grande dei problemi". (Res)