Recovery: Mazzuca (Confindustria), ultima occasione per ripartire

- Il vicepresidente di Confindustria con delega all'economia del mare, Natale Mazzuca, va dritto al cuore del problema in una intervista a "Il Mattino": "Le risorse del Recovery Fund sono l'ultima occasione per far ripartire l'Italia, ritardi e incertezze vanno superati senza più indugi". E aggiunge: "L'Europa deve approvare i progetti entro il 30 aprile, mi pare che non ci possiamo più permettere indecisioni o dubbi visto che altri Paesi, dalla Francia alla Germania, hanno già presentato le loro proposte di investimento". II governo sembra deciso ad approvare oggi il Recovery Plan. "Rispondo con numeri inequivocabili. L'economia del mare impegna circa 200mila imprese, ha un valore aggiunto di 47 miliardi di euro che sono pari al 3 per cento dell'economia nazionale e in termini di economia diretta e indiretta si arriva a 134 miliardi". "Non c'è - continua - nessun settore più trasversale di questo ai due grandi asset previsti dal Recovery Fund europeo, la transizione verde e la digitalizzazione: meno inquinamento del mare, trasporti sempre più alimentati da combustibile verde in attesa dell'idrogeno, retroporti e logistica digitalizzati per la gestione delle merci, non credo che si possa dubitare ancora del peso dell'economia marittima nella spesa dei fondi europei". (segue) (Res)