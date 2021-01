Recovery: Mazzuca (Confindustria), ultima occasione per ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Zes però sembrano sempre a un passo dal diventare poli di sviluppo del Mezzogiorno ma finora... "Non possiamo nutrire dubbi sull'utilità delle Zes. Il taglio del 50 per cento dell'Ires per chi investe in queste aree e non riduce l'occupazione dimostra che le convenienze ci sono. Ma bisogna accelerare sulla sburocratizzazione, e non mi riferisco solo alle Zes: bisogna snellire le procedure al massimo, punto e basta. Ben vengano anche i commissari anche se non sempre commissariare produce gli effetti sperati, come insegna il passato". "Di sicuro, - conclude - il vero problema per l'attrazione di investimenti nazionali e stranieri al Sud rimane questo, oltre alla capacità di fare riforme non più rinviabili, come quella sui tempi della giustizia che la stessa Europa continua a sollecitarci, e alle infrastrutture". (Res)