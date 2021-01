Covid: oggi dosi Moderna in Italia, si punta a 6 milioni di vaccinati entro marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra nel vivo la campagna di vaccinazione italiana, che numeri alla mano si sta confermando fra le più rapide in Europa e nel mondo. Un ulteriore accelerazione viene dall’arrivo in Italia delle prime dosi del vaccino di Moderna, il secondo siero anti Covid-19 a ricevere l’autorizzazione dell’Ema e dell’Aifa. Oggi è previsto l’arrivo in Italia delle prime 47 mila dosi del vaccino americano, a cui seguiranno altre 66 mila dosi il 25 gennaio, 163 mila l’8 febbraio, e 450 mila il 22 febbraio. Una dotazione che va a sommarsi alle oltre 450 mila dosi del vaccino Pfizer che ogni settimana continuano ad arrivare nel nostro Paese e che vengono già somministrate dal 28 dicembre in 293 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale. Centri che, con il passare dei giorni e l’arrivo di sempre più dosi di vaccino, arriveranno in pochi mesi a circa 1.500 da nord a sud. Quanto al vaccino di Moderna, che con quello di Pfizer condivide la piattaforma basata sulla tecnologia del rna messaggero veicolato da nano particelle lipidiche, può essere somministrato solo a soggetti sopra i 18 anni e da ogni flacone sono ottenibili 10 dosi, senza la necessità di essere diluito, cosa che invece avviene con il siero della Pfizer. (segue) (Rin)