Usa: Trump e Pence si sono incontrati alla Casa Bianca

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato il vicepresidente Mike Pence alla Casa Bianca ieri, per la prima volta dopo l'assalto di manifestanti pro-Trump al Congresso lo scorso 6 gennaio, e il voto, presieduto da Pence, con cui proprio il Congresso ha certificato l'elezione del democratico Joe Biden. Lo ha riferito alla stampa Usa un funzionario della Casa Bianca, secondo cui Trump e Pence hanno intrattenuto una "buona conversazione". L'indiscrezione pare confermare il rifiuto di Pence di avvallare l'invocazione del 25mo emendamento per rimuovere Trump dal suo incarico a pochi giorni dalla fine del suo mandato, come richiesto dalla presidente democratica della Camera, Nancy Pelosi, che ha indetto un voto formale in tal senso per oggi, 12 gennaio. Secondo le indiscrezioni, Trump e Pence non si erano confrontati di persona da quando il presidente aveva chiesto pubblicamente al suo vice di non certificare l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso novembre. Durante il colloquio, Trump e Pence avrebbero concordato che le persone responsabili dell'irruzione a Capitol Hill "non rappresentano il movimento per il primato americano ("America First") guidato da Trump. Quest'ultimo avrebbe anche proposto a Pence una ricandidatura alla vicepresidenza Usa al suo fianco nel 2024: una prospettiva su cui però pesa il rischio di un secondo impeachment e di una serie di cause federali a carico di Trump, che potrebbero privarlo in futuro dell'agibilità politica. (Nys)