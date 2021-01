Usa: provider Internet dell'Idaho blocca Facebook e Twitter in risposta alla "censura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Internet provider con sede nello Stato Usa dell'Idaho, Your T1 WiFi, ha deciso di bloccare Facebook e Twitter dai suoi servizi WiFi, in risposta alle attività di controllo dell'informazione e alla messa al bando di numerosi utenti di orientamento conservatore - primo tra tutti il presidente Donald Trump - da parte dei due social media. Lo riferisce "Us News". Your T1 WiFi, che fornisce servizi di accesso ad Internet in parte degli Stati di Idaho e Washington, ha annunciato la propria decisione ieri, 11 gennaio, in risposta a numerose richieste in tal senso da parte dei propri utenti, precisando però che il provvedimento è limitato alla clientela che ne ha fatto esplicita richiesta. "La nostra azienda non ritiene che un sito web o di social networking disponga dell'autorità di censurare quel che vediamo e scriviamo, e di celare informazioni, o impedirvi di leggere quel che scrivono i vostri amici o la vostra famiglia", recita una nota aziendale di Your T1 WiFi. Nel comunicato, l'azienda annuncia il blocco su base volontaria di Twitter, Facebook e di "qualunque altro sito pratichi la censura, tramite algoritmi o qualunque altra modalità". (segue) (Nys)