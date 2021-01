Usa: provider Internet dell'Idaho blocca Facebook e Twitter in risposta alla "censura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma Facebook ha annunciato proprio ieri che provvederà a rimuovere tutti i contenuti con riferimenti allo slogan "Stop the Steal" (Fermate il furto), una frase popolare tra i sostenitori del presidente Donald Trump e resa virale proprio dall'inquilino della Casa Bianca in riferimento alle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020. Secondo Trump, infatti, la competizione elettorale, la cui vittoria è stata assegnata al democratico Joe Biden, è stata macchiata da pesanti brogli. Il "Wall Street Journal" riferisce dell'iniziativa di Facebook come "parte di una serie di misure d'emergenza per arginare la disinformazione e l'incitamento alla violenza sulla piattaforma in vista dell'inaugurazione del presidente eletto Joe Biden", in programma per mercoledì 20 gennaio. (Nys)