Malesia: coronavirus, re Abdullah proclama stato di emergenza (3)

- Secondo fonti di governo citate dal quotidiano "Nikkei", il primo ministro è già impegnato in intensi negoziati con i partner della coalizione di governo in merito alla distribuzione dei seggi e alla strategia elettorale, nell'eventualità sempre più concreta di un voto anticipato. Nel caso di elezioni, Muhyiddin sembra deciso ad appoggiarsi a formazioni islamiste come il Partito islamico della Malesia, e alle formazioni politiche del Borneo. Tra i nodi irrisolti dei negoziati, però, ci sarebbe proprio l'assegnazione del ruolo di capo del governo. (Fim)