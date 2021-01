Corea del Sud: coronavirus, governo sta negoziando acquisto vaccini da altri produttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Corea del Sud, Chung Sue-kyun, ha annunciato oggi, 12 gennaio, che il governo è al lavoro per acquistare ulteriori dosi di vaccino contro il coronavirus da altri produttori, al fine di garantire la piena copertura immunitaria per la popolazione e la sicurezza dei farmaci somministrati. "Il governo è al lavoro per acquistare ulteriori quantità di vaccini da un'altra piattaforma, ed ha compiuti progressi significativi in tal senso", ha dichiarato il premier nel corso di una riunione inter-agenzia sulla gestone della pandemia di coronavirus. Sino ad oggi la Corea del Sud ha negoziato la fornitura di 56 milioni di dosi di vaccino da quattro compagnie farmaceutiche e tramite il progetto vaccinale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Covax. (segue) (Git)