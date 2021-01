Corea del Sud: in calo investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un calo degli investimenti diretti dall'estero pianificati dell'11 per cento annuo nel corso del 2020, secondo i dati forniti dal ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia nella giornata di oggi, 12 gennaio. La quarta economia dell'Asia ha accumulato piani di investimento dall'estero per un totale di 20,7 miliardi di dollari lo scorso anno, contro i 23,3 miliardi di dollari del 2019. L'importo complessivo degli investimenti diretti concretamente effettuati nel paese è calato del 17 per cento, a 11 miliardi di dollari. Per il settimo anno consecutivo, comunque, il Paese è riuscito ad accumulare investimenti esteri pianificati per una cifra superiore a 20 miliardi di dollari. (segue) (Git)