Usa: Facebook blocca l'account del politico libertario Ron Paul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico statunitense Ron Paul, figura di riferimento del movimento libertario di quel Paese, ha annunciato ieri, 11 gennaio, di aver subito il blocco del suo account Facebook. "Facebook ha bloccato la gestione della mia pagina, senza alcuna spiegazione all'infuori di supposte "ripetute violazioni dei nostri standard della comunità". Non abbiamo mai ricevuto notifiche di violazioni degli standard della comunità in passato, né Facebook ha identificato il post che conterrebbe l'offesa", ha scritto Paul sul proprio profilo Twitter. Il mese scorso anche YouTube aveva messo uno "strike" (tre comportano la cancellazione di un account) nei confronti del canale di Ron Paul, per un video in merito a un comizio del presidente Donald Trump, che a detta di YouTube conteneva "disinformazione medica". (Nys)