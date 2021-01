Roma: Campidoglio, Sala operativa Ama e polizia locale presenti a piazza Vittorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento - aggiunge il Campidoglio nella nota - risultano presenti in maniera stabile nella piazza dalle tre alle cinque persone, mentre altrettante sono presenti con una frequenza saltuaria e randomica. Nel corso del tempo alcune delle situazioni rilevate sono state risolte avviando percorsi di cura e presa in carico di tipo sociale. Il successo di questi interventi è legato a un lavoro di rete e multidisciplinare e alla volontà da parte delle persone di aderire ai progetti proposti. La Sala operativa sociale ha offerto infatti soluzioni di accoglienza e prospettato le modalità di accesso alle strutture, che per l'attuale emergenza sanitaria prevedono lo screening con tampone e l'isolamento di dieci giorni, così come previsto dalla normativa regionale. Mentre nel tempo alcuni hanno accettato, da parte di altri si è ricevuto il netto rifiuto all'inserimento nel circuito di accoglienza". (segue) (Com)