Usa: assalto al Congresso, agente coinvolto negli scontri muore suicida (2)

- Durante gli scontri a seguito dell'assalto al Campidoglio, un altro agente - Brian Sicknick - è stato ferito dopo essere entrato a contatto coi rivoltosi, per poi morire una volta arrivato in ospedale. Secondo l'emittence "Cbs", diversi agenti di polizia del Campidoglio hanno minacciato gesti di autolesionismo nei giorni successivi all'incursione a Capitol Hill. Il sindacato che rappresenta la polizia del Campidoglio ha detto che il servizio reso dagli ufficiali caduti non sarà dimenticato. "Siamo sconvolti dalla morte dell'agente Liebengood", ha commentato Gus Papathanasiou, presidente del Comitato del lavoro della polizia del Campidoglio. "Ogni agente di polizia del Campidoglio mette la sicurezza degli altri prima della propria e l'agente Liebengood è stato un esempio di servizio disinteressato". (Nys)