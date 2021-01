Ambiente Ue: von der Leyen, nel 2021 il pianeta volterà pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 sarà l'anno in cui il mondo aprirà una nuova pagina per il nostro pianeta. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen intervenendo al One Planet Summit, che quest'anno è stato dedicato al tema della biodiversità. Von der Leyen ha ricordato che a maggio si terrà a Kunming, in Cina, la Cop 15 dedicata alla biodiversità. Per questo appuntamento sarà necessario trovare un accordo come quello sul clima a cui si è arrivati nel 2015 con la Cop21: "ambizioso, globale e rivoluzionario", ha detto la presidente. "Se non agiamo per proteggere la nostra natura, potremmo già essere all'inizio di un'era delle pandemie. Ma possiamo fare qualcosa per questo", ha affermato von der Leyen, spiegando che è necessario un'azione collettiva e uno "sviluppo locale sostenibile". La presidente della Commissione europea ha sottolineato durante il suo intervento che nei prossimi quattro anni saranno investiti "diverse centinaia di milioni di euro" nella ricerca per la biodiversità, la salute animale, e le nuove sfide. (Frp)