Roma: Campidoglio, Sala operativa Ama e polizia locale presenti a piazza Vittorio (4)

- Parallelamente, "è stato rilevato che alcune persone senza dimora che si trovano all'interno della piazza e sotto i porticati presentano problematiche sanitarie e psichiatriche, che vengono puntualmente affrontate nel tavolo di coordinamento che l'amministrazione capitolina tiene con il Centro per la salute mentale di via Palestro, che è intervenuto e interviene nei tempi e modi previsti in relazione al proprio mandato. Il circuito di accoglienza di Roma Capitale comprende oltre 1.000 posti attivi e 40 mila pasti al mese, all'interno di un articolato sistema di servizi per le fragilità messo in piedi dall'amministrazione attraverso un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro all'anno. Parallelamente, il Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale ha destinato 900 mila euro di fondi Fami in partnership con le Asl competenti sul territorio cittadino affinché siano attuati progetti di carattere non solo sociale ma anche sanitario mirati alla presa in carico di persone migranti fragili con disturbi psichiatrici". (Com)