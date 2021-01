© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La biografia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul sito web del dipartimento di Stato Usa è stata modificata in modo da far figurare la data di oggi, 11 gennaio 2021, come ultimo giorno del suo mandato. Lo rilevano i media statunitensi, precisando che la stessa sorte è toccata anche alla pagina relativa alla biografia del vice presidente, Mike Pence.(Nys)