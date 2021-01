Lombardia: Fontana, vicinanza a Libero per sospensione account Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Twitter ha limitato l'account del quotidano milanese Libero. La libertà di manifestare il proprio pensiero e la libertà di stampa sono valori non negoziabili e che mai, in uno stato democratico e di diritto, possono essere messi in discussione". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Ricordo una frase di Thomas Jefferson: 'Dove la stampa è libera e tutti sanno leggere, non ci sono pericoli', oggi dobbiamo porci la domanda se tutti coloro che sanno leggere possono limitare la libertà di stampa, di espressione, di opinione", prosegue Fontana rilevando che "sicuramente i fatti di cronaca di questi ultimi giorni riaccendono in maniera forte il tema delle libertà digitali e il ruolo di editori delle aziende che gestiscono i social network. Una nuova sfida per il diritto, una nuova tutela per le libertà individuali". "Esprimo la mia personale vicinanza al Direttore Pietro Senaldi, al fondatore Vittorio Feltri e a tutti i giornalisti di Libero", conclude Fontana. (Com)