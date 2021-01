Brasile: Ford interrompe definitivamente la produzione di veicoli in Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ford è presente in Sud America e Brasile da oltre un secolo e sappiamo che si tratta di azioni molto difficili, ma necessarie per la creazione di un business sano e sostenibile", ha affermato il presidente e amministratore delegato di Ford, Jim Farley, in una nota. "Stiamo passando a un modello di business agile e snello terminando la produzione in Brasile, per servire i nostri consumatori con alcuni dei prodotti più interessanti del nostro portafoglio globale", ha aggiunto. L'azienda, che non ha ancora fornito i numeri complessivi dei licenziamenti, afferma che "lavorerà in collaborazione con i sindacati per minimizzare gli impatti della chiusura della produzione". In tutto i posti di lavoro a rischio sarebbero quasi duemila. Secondo i dati dell'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore del Brasile (Anfavea) l'anno scorso Ford ha venduto 119.454 auto in Brasile, in calo del 39,2 per cento rispetto al 2019. Il crollo registrato da Ford è stato maggiore di quello subito dal segmento automobilistico nel suo complesso, pari a 28,6 per cento. (segue) (Brb)