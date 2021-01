Onu: il segretario generale Guterres si presenterà per un secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha intenzione di presentarsi per un secondo mandato quinquennale a partire da gennaio 2022. Lo ha confermato il suo portavoce, Stephane Dujarric, parlando ai giornalisti nella sede delle Nazioni Unite a New York. "In risposta al presidente dell'Assemblea generale, che venerdì scorso aveva chiesto informazioni sulle intenzioni del segretario generale in merito a un secondo mandato", ha spiegato Dujarric "il segretario generale gli ha comunicato oggi che è disponibile a servire con un secondo mandato, se questa sarà la volontà degli Stati membri ". Secondo l'articolo 97 della Carta delle Nazioni Unite, la nomina del segretario generale spetta all'Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di sicurezza. Questo, di fatto, vuol dire che ognuno dei cinque membri permanenti può opporre il veto ad una eventuale candidatura. Ogni segretario generale ha la possibilità di un secondo mandato, a condizione che riesca a raccogliere un sostegno sufficiente da parte degli Stati membri. Guterres si è assicurato il primo mandato nel 2016. Brenden Varma, portavoce del presidente dell'Assemblea generale Volkan Bozkir, ha confermato che i presidenti dell'Assemblea e del Consiglio di sicurezza discuteranno il processo di selezione del segretario generale in una riunione prevista per domani. (Nys)